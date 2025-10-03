Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk operasyonları sürerken, istifalar ise peş peşe yaşanıyor.

Geçtiğimiz ayların en çok konuşulan operasyonu, Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen operasyon olmuştu.

BAKLAVA KUTULARINDA RÜŞVET

Operasyon kapsamında Başkan Yardımcısı Engin Tüter'in, makam odasında baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet aldığı görüntüler, büyük yankı uyandırmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Soruşturma devam ederken tutuklu bulunan Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti.

Kara, açıklamasında partisinin kendisini gözden çıkardığını söyledi ve şöyle dedi:

"ATA OCAĞIM CHP'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Değerli Manavgatlı hemşehrilerim, değerli dostlarım, Bugün itibariyle ata ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum.



Maalesef Parti üst yönetimi, şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda “üyeliğimi askıya alarak” beni gözden çıkardı.

"BENİ YANDAŞ BASININ ÖNÜNE ATAN YÖNETİMLE YOL YÜRÜMEM"

Bu kararı yaşanan olağanüstü gelişmeler gereği olgunlukla karşılamıştım. Ancak süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için “masumiyet karinesi” nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir.

"AKLANACAĞIM"