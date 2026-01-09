Mansur Yavaş, su sorununu tespit eden müfettişleri görevden aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da su krizi...

Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu Başkent'te, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Su kesintileri vatandaşları mağdur ederken, yeni detaylar gündeme gelmeye başladı.

MÜFETTİŞLER 2022 YILINDA TESPİT ETMİŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Olağan Toplantısı Meclis Tutanaklarına göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi müfettişleri, 2022 yılında Kesikköprü ana su hattının bakım ve onarımının yapılmadığını, yapım işlerinin işin ehli olmayan firmalara verildiğini ve kesin kabuller yapılmadan firmalara ödeme yapıldığını tespit ettiği ortaya çıktı.

"ACİL ÖNLEM ALINMALI"

Müfettişlerin ASKİ'deki bürokratlara bir sorgulama yazısı göndererek çok acil bir şekilde önlem alınmazsa büyük bir patlama yaşanabileceği aktardığı kayıtlara geçti.

MANSUR YAVAŞ GÖREVDEN ALD

Raporu hazırlayan müfettişlerin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından görevden uzaklaştırıldıkları, alınmış raporun başka bir müfettişe tamamlanması için verildiği ve dosyanın mahiyetinin değiştirilip konunun örtbas edildiği öğrenildi.