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    Mansur Yavaş'ın sel mağduru vatandaşlarla diyaloğu

    Mansur Yavaş'ın sel mağduru vatandaşlarla diyaloğu

    Belediye Başkanı Yavaş, kendisine yakınan bir selzedeyi "Biraz da başkası elini taşın altına koysun" diyerek başından savdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 13:45
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    Ankara yine şiddetli yağışa sahne oldu.

    Sağanak, özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Ostim civarında etkisini gösterdi.

    Keçiören'de meydana gelen su baskınında Busenur Doğanay hayatını kaybetti. Kayıp bir vatandaşı bulmak için ekipler harekete geçti.

    Mağdur vatandaşlarla dikkat çeken diyalog

    Ankara Büyükşehir Belediyesi ise sağanak sonrası oluşan tabloya müdahale etme noktasında yetersiz kalmakla eleştiriliyor.

    Selden etkilenen yerleri gezen Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, mağdur vatandaşlarla diyaloğu dikkat çekti.

    "Biraz da başkası elini taşın altına koysun"

    Yavaş, yaraların sarılması için taleplerini dile getiren vatandaşlara, "Valiliğe iletin, biraz da başkası elini taşın altına koysun. Her yere dilekçe verin." dedi.

    Görüntüler, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Mansur Yavaş'ın sel mağduru vatandaşlarla diyaloğu ViDEO

    Mansur Yavaş ın sel mağduru vatandaşlarla diyaloğu #1

    Mansur Yavaş ın sel mağduru vatandaşlarla diyaloğu #2


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