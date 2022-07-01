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Mansur Yavaş'ın sel mağduru vatandaşlarla diyaloğu

Mansur Yavaş'ın sel mağduru vatandaşlarla diyaloğu

Belediye Başkanı Yavaş, kendisine yakınan bir selzedeyi "Biraz da başkası elini taşın altına koysun" diyerek başından savdı.