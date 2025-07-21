Sosyal medyada ilginç bir iddia gündeme geldi.

Ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de tarihi adımların atıldığı şu günlerde, Mazlum Abdi'nin suikaste uğradığı iddia edildi.

"KORUMASININ ÖLDÜRDÜĞÜ" SÖYLENDİ

Mazlum Abdi'nin yakın koruması tarafından suikaste uğradığı ve hayatını kaybettiğine yönelik iddialar gündemde dolaşmaya başladı.

Sosyal medya dahil olmak üzere birçok televizyon kanalında da dolaşan bu iddia, henüz teyit edilmiş değil.

SON ANLAŞMAYI ABD DUYURMUŞTU

Mazlum Abdi'nin öldürüldüğüne yönelik iddialar gündeme gelmeden önce dün önemli bir gelişme yaşanmıştı.

Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Mazlum Abdi Şahin ile görüşen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, SDG'nin tasfiye edilerek Suriye'ye katılımı konusunda mutabık kalındığını açıklamıştı.

13 Temmuz'da Tom Barrack, Mazlum Abdi Şahin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'da üçlü bir toplantı gerçekleştirmişti.