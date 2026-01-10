Mehmetçik kar altında hudut güvenliği için görevde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, vatan savunması yapan askerleri durdurmuyor..

Sınırda görevli Mehmetçik, güvenliği kesintisiz sağlamak için elleri tetikte bekliyor.

Vatan savunması için kar, kış, soğuk dinlemeyen Mehmetçik, zorlu hava ve arazi koşullarında hudut hattının emniyetine yönelik keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor..

7/24 HUDUT GÜVENLİĞİ İÇİN FAALİYETLER SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

5’inci Hudut Tugay Komutanlığınca, zorlu hava ve arazi şartlarında, 7 gün 24 saat esasıyla hudut hattı emniyetine yönelik keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerine devam ediliyor.

MEHMETÇİK KAR ALTINDA DEVRİYE ATIYOR

Mehmetçiğin, kış şartlarına uyumlu kamuflajları ile karla kaplı dağlık arazide devriye görevi icra ederken çekilen fotoğrafları da paylaşıldı.