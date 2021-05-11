Mehmetçik tüfekle vurdu: PKK'lı teröristler maket uçakla saldırmaya çalıştı

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Metina'daki Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde fark edilen maket uçak makineli tüfeklerle vurularak düşürüldü" ifadelerine yer verdi.

Mehmetçik, PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor. Dışarıda ve içeride devam eden operasyonlar başarıyla sürerken, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından bir açıklama geldi.

MAKET UÇAKLA SALDIRI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarıyla devam ediyor. Kahraman Komandolarımız her bir terör inine girerek teröristlere ait hedefleri tek tek imha ediyor. Saklandıkları sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesareti gösteremeyen teröristler ise zaman zaman yaptıkları gibi yine maket uçaklarla saldırmaya çalışıyor.

Pençe Şimşek operasyonunun icra edildiği Metina bölgesinde yaşanan son olayda, arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimiz kendilerine doğru gelen bir maket uçağı fark etti. Hemen makineli tüfeklerle ateş altına alınan maket uçak hedefine ulaşamadan düşürüldü. Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde terör örgütü PKK’nın bir saldırısı daha başarıyla önlenmiş oldu"