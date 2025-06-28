Memur ve emekli zammı perşembe günü belli olacak

Yılın ikinci yarısı yaklaşırken milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı açıklanacak enflasyon verilerinde.

Sadece maaşlar değil, sosyal destek ödemeleri de bu rakama göre yeniden şekillenecek.

PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen verileri 3 Temmuz Perşembe günü açıklayacak.

Böylece SSK ve Bağ-kur emeklisi ile memur ve emeklisinin yılın ikinci 6 ayına ilişkin zammı belli olacak.

TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen artış oranına ek olarak, yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk 5 ayı için TÜFE artışını yüzde 15,09 olarak açıklamıştı. Memur ve memur emeklileri için şu ana kadar oluşan zam oranı ise yüzde 14,01 düzeyinde.

Ancak asıl belirleyici veri, haziran ayına ait enflasyon olacak.

BEKLENTİ 16 VE 17 ARASINDA ZAM BEKLENİYOR

Uzmanların tahminlerine göre, haziran ayında enflasyonun yüzde 1 ila 2 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Eğer TÜFE yüzde 1 artarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16; memur ve memur emeklileri ise yüzde 15 zam alacak. Yüzde 2’lik bir enflasyon senaryosunda ise bu oranlar sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 16’ya yükselecek.

Sadece maaş değil, sosyal yardımlar da artacak

Zam oranları yalnızca maaşları değil; aynı zamanda 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı gibi sosyal destek ödemelerini de doğrudan etkileyecek. Bu nedenle zam oranı, düşük gelirli vatandaşlar için de büyük önem taşıyor.