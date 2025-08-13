'Menemen soğanlı mı soğansız mı olur' tartışması yeniden gündemde

Türkiye'nin en eğlenceli tartışma konularından biri de menemenin malzeme içeriği...

Menemen, Türk kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve her sofrada kendine yer bulur. Ancak hakkında çözülemeyen bir problem var ki; Soğanlı mı yoksa soğansız mı yapılacağı...

Bir kesim menemen illa da soğanlı olur derken, bir kesim de menemende soğanın ne işi var diyor.

Yıllardır süregelen zaman zaman şeflerin de dahil olduğu bu tartışmaları yeniden alevlendirecek bir video yayınlandı..

Dünyaca ünlü oyuncu ve içerik üreticisi Ana Sofia Fehn'in tarifi, tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.

SOĞANLI MENEMEN YAPTI

Fehn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında menemeni soğanlı yaptı. Tarif videosuna gelen yorumlarla ise tartışma kısa sürede yeniden başladı.

Özellikle Türk kullanıcılar "Soğanlı", "Soğansız", "Soğanlı ve yumurtasız" gibi yorumlarda bulundu.