Meral Akşener: Tek adayla gitmeliyiz

6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan Meral Akşener, "Diyorum ki 'Tek adayla gitmeliyiz ve bu kişi kazanmalı.' Adını ne koyarsanız, ima falan yok" dedi.

Seçime aylar kala siyaset arenasındaki maraton hızlandı..

Ancak muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masada aday belirsizliği yerini koruyor.

Yaklaşık bir yıldır yapılan düzenli toplantılara rağmen 6'lı masada, zaman zaman 'aday adayı' isimleri telaffuz edilse de net bir sonuca ulaşılamadı.

Muhalefette aday üzerinde herhangi bir uzlaşıya varılamazken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmak için 6'lı masayı ikna etmeye çalışıyor.

Her platformda, kazanabilecek bir kişinin aday olması gerektiğini söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

"Tek adayla gitmeliyiz ve bu kişi kazanmalı"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçebilmenin yolunun kazanmaktan geçtiğini belirtti.

"31 Mart'ta parti olarak fedakarlık yaptık ama masa kurulduktan sonra 'Ben cumhurbaşkanı adayı olmayacağım' diyerek, bir haktan feragat ettim" diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tek adayla gitmeliyiz. Ben adaylık düşünsem bunu diyemem. Diyorum ki 'Tek adayla gitmeliyiz ve bu kişiyi kazandırmalıyız, bu kişi kazanmalı.' Adını ne koyarsanız, ima falan yok."