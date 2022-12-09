Petrol
76.48
0.43%
Euro
19.6887
0.01%
Dolar
18.6482
0.05%
Altın
1.072
0.10%
Borsa
4917
1.25%
Bitcoin
325.226
2.38%
BTXN Coin
5.09
0.00%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C
    Meral Akşener: Tek adayla gitmeliyiz

    Meral Akşener: Tek adayla gitmeliyiz

    6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan Meral Akşener, "Diyorum ki 'Tek adayla gitmeliyiz ve bu kişi kazanmalı.' Adını ne koyarsanız, ima falan yok" dedi.
    • 09.12.2022 - 11:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Seçime aylar kala siyaset arenasındaki maraton hızlandı..

    Ancak muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masada aday belirsizliği yerini koruyor.

    Yaklaşık bir yıldır yapılan düzenli toplantılara rağmen 6'lı masada, zaman zaman 'aday adayı' isimleri telaffuz edilse de net bir sonuca ulaşılamadı.

    Muhalefette aday üzerinde herhangi bir uzlaşıya varılamazken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmak için 6'lı masayı ikna etmeye çalışıyor.

    Her platformda, kazanabilecek bir kişinin aday olması gerektiğini söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

    "Tek adayla gitmeliyiz ve bu kişi kazanmalı"

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçebilmenin yolunun kazanmaktan geçtiğini belirtti.

    "31 Mart'ta parti olarak fedakarlık yaptık ama masa kurulduktan sonra 'Ben cumhurbaşkanı adayı olmayacağım' diyerek, bir haktan feragat ettim" diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bir tek adayla gitmeliyiz. Ben adaylık düşünsem bunu diyemem. Diyorum ki 'Tek adayla gitmeliyiz ve bu kişiyi kazandırmalıyız, bu kişi kazanmalı.' Adını ne koyarsanız, ima falan yok."

    Meral Akşener: Tek adayla gitmeliyiz #1

    Meral Akşener: Tek adayla gitmeliyiz #2


    Asgari ücret toplantısı ne zaman, ikinci toplantı saati belli oldu mu?
    Gündem

    Asgari ücret toplantısı ne zaman, ikinci toplantı saati belli oldu mu?

    Eda Ece'den Buğrahan Tuncer'li romantik video
    Magazin

    Eda Ece'den Buğrahan Tuncer'li romantik video

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir