Merkez Bankası: Rezervlerimiz, 115-120 milyar dolar bandına gelmiştir

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla buluştu. Yapılan sunumda Türkiye'nin aşılama performansının iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilediği belirtildi.

Merkez Bankası, bugün yatırımcı ve ekonomistlerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin etkisiyle güçlü seyrettiğini söyledi.

Açıklamalarına devam eden Kavcıoğlu, ihracattaki yukarı yönlü seyir ve turizmdeki toparlanmanın iyileşmeyi desteklediğini belirtti.

"REZERVLERİMİZ YAKLAŞIK 30 MİLYAR DOLAR ARTTI"

Nisan-ağustos döneminde rezervlerin artmaya devam ettiğini de ifade eden Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar bandına gelmiştir." açıklamasında bulundu.

"İHRACAT VE TURİZMDEKİ TOPARLANMA İYİLEŞMEYİ DESTEKLEDİ"

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Öncü göstergeler, yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ediyor. Mevcut durumda ihracattaki yukarı yönlü seyir, turizmdeki toparlanma ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor. Yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz. Türkiye'de de gıda fiyatları yükselişte ve temmuz ayında gıda dışı enflasyon manşet enflasyonun belirgin olarak altında seyretti.





"GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÜRETİCİ FİYATLARI YÜKSEK SEYREDİYOR"

Ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üretici fiyatları yüksek seyrediyor. Bu gelişmede emtia fiyatlarındaki artış ve üretimin hızla artan talebe aynı hızda cevap verememesi nedeniyle oluşan arz kısıtları etkili oluyor. Euro Bölgesi'nde ÜFE, TÜFE'nin neredeyse 5 katına çıkmış durumda.

"REZERVLERİMİZ ARTMAYA DEVAM ETTİ"

Nisan-Ağustos döneminde swap anlaşmaları, cevherden altın alımları, reeskont kredileri ve zorunlu karşılık adımlarının katkısı ile brüt rezervlerimiz artmaya devam etti.

Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar bandına gelmiştir."