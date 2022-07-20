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    Mersin Başsavcılığı'ndan hastanede taşkınlık çıkaran şüpheliye ilişkin açıklama

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanede taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin silahlı eyleminin sağlık çalışanlarına yönelik olduğu iddialarının gerçeği olmadığını bildirdi.
    • 20.07.2022 - 15:35
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    Mersin Başsavcılığı'ndan hastanede taşkınlık çıkaran şüpheliye ilişkin açıklama

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden M.İ'nin yakınlarının, sağlık çalışanlarına saldırı eyleminde bulunduğuna yönelik haberler için açıklamada bulundu.

    Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Haberler gerçek dışıdır"

    İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Vefat eden M.İ'nin oğlu O.İ, annesinin vefatından dolayı üzüntünün etkisiyle intihara kalkışmış ancak kolluk görevlilerince olaya hemen müdahale edilerek şahsın intihar girişimi engellenmiştir. Olay esnasında sağlık çalışanına yönelik saldırı eylemine ilişkin haberler gerçek dışı olup, vatandaşlardan kimse zarar görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bilgisine de yer verildi.

    Soruşturma devam ediyor

    Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören M.İ'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle yakınları taşkınlık çıkarmış, vefat eden kadının oğlu O.İ, olaya müdahale eden bir polisin silahını alarak kendisine zarar vermeye çalışmıştı.

    AA'nın haberine göre, polis ekiplerince engellenerek elindeki silah alınan O.İ, gözaltına alınmıştı.

    Mersin Başsavcılığı ndan hastanede taşkınlık çıkaran şüpheliye ilişkin açıklama #1

    Mersin Başsavcılığı ndan hastanede taşkınlık çıkaran şüpheliye ilişkin açıklama #2


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