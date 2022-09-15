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    Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı kararı

    Sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
    • 15.09.2022 - 08:08
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    Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı kararı

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 10 kişiyi tespit etti.

    Operasyon başlatıldı

    DHA'nın haberine teknik ve fiziki takip sonucu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı tespit edilen 10 şüphelinin adreslerini belirleyen polis, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçti.

    Özel harekat polislerinin desteğiyle 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen TEM ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi yakaladı.

    Şüphelilerden bazılarının birinci dereceden yakınlarının terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü saptandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Mersin de terör operasyonu: 10 gözaltı kararı #1

    Mersin de terör operasyonu: 10 gözaltı kararı #2

    Mersin de terör operasyonu: 10 gözaltı kararı #3

    Mersin de terör operasyonu: 10 gözaltı kararı #4


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