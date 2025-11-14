Meteoroloji'den beklenen uyarı geldi: Birçok ilde kar yağışı bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dolaptan montları çıkarmanın zamanı geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu paylaştı.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Rapora göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Bugün "Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat" için yarın ise "Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak" için sarı alarm verildi.

VAN'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Van’ın Güneyi, Şırnak ve Hakkari’de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların 1700 - 1800 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ DA ETKİLİ OLACAK

Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin’de yerel kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların 1700-1800 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN UYARI GELDİ

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." denildi.

SİVAS'TAN KAR MANZARALARI

Öte yandan Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Koyulhisar'da sabah saatlerinde vatandaşlar güne kar manzarasıyla başladı.

Geminbeli Geçidi'nde gece boyunca devam eden kar yağışı ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiledi.