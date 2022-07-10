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    Meteroloji ve AFAD'dan 21 il için yağış uyarısı

    Meteroloji ve AFAD'dan 21 il için yağış uyarısı

    Meteoroloji ve AFAD, 21 ilde şiddetli yağış beklendiğini ve bu illerde sel ve taşkınlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
    • 10.07.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 09:00
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    Kurban Bayramı'nın ilk gününü bol güneşli havayla geçiren Türkiye ikinci gününde yağmura teslim oldu.

    Gece saatlerinde yurdun büyük bir kısmını şidetli sağanak etkisi altına aldı.

    Kimi yerlerde taşkınlara ve su baskınlarına neden olan yağmurun etkisi dürecek.

    21 il için şiddetli yağış uyarısı

    Meteroloji ve AFAD, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nden alınan bilgilere göre, bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak Kastamonu, Sinop, Bartın, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'da şiddetli yağış bekleniyor.

    AFAD ise, sosyal medya hesabından, bu illerde beklenen yoğun yağış nedeniyle uyarı mesajı paylaştı.

    Meteroloji ve AFAD dan 21 il için yağış uyarısı #1

    "Baskınlara karşı tedbirli olun"

    AFAD açıklamasında, ''Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile zamanla Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun'' ifadelerine yer verildi.

    Meteroloji ve AFAD dan 21 il için yağış uyarısı #2


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