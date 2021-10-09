Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Türkiye'yi suçlamak yerine yanlış politikalardan vazgeçsin

ABD'nin Amerikan halkına ve kongresine dürüst davranmadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'yi suçlamadan önce ABD'nin yanlış politikalardan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadelesi ve sınır koruma faaliyetleri sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla 2019'da yayınlanan OHAL Kararnamesi'ni uzattı.

DEAŞ'la mücadele eden Türkiye'nin ABD tarafından mücadeleyi zorlamasıyla suçlanmasının ardından, kararnamenin bir yıl daha uzatılmasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonları yapan Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'la mücadeleyi baltaladığı, sivilleri tehlikeye attığı suçlamalarına karşın Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin dürüst olmadığını söyledi.

"YÖNETİM, AMERİKAN HALKINA BİLGİ VERİRKEN DOĞRU SÖYLEMİYOR"

Ankara'da Venezuela Dışişleri Bakanı Félix Ramón Plasencia González ile yaptığı görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye kararnamesini uzatmasını eleştiren Bakan Çavuşoğlu, "Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor." dedi.

"ABD, TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAK YERİNE YANLIŞ POLİTİKALARDAN VAZGEÇSİN"

Türkiye'nin suçlanmasının altını çizen Çavuşoğlu: "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın." açıklamasında bulundu.