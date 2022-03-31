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    Mevlüt Çavuşoğlu'dan İsrail açıklaması: Büyükelçi atamaları gündemde

    Mevlüt Çavuşoğlu'dan İsrail açıklaması: Büyükelçi atamaları gündemde

    Bakan Çavuşoğlu, katıldığı bir programda İsrail'le girilen normalleşme dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 11:56
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınına konuk oldu.

    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, önce gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ardından ise Türkiye ile İsrail arasında başlayan yeni döneme değindi.

    "BÜYÜKELÇİ ATAMALARI GÖRÜŞÜLECEK"

    İsrail'e büyükelçi atanması konusuyla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Herzog ziyaretinde Cumhurbaşkanımız ile Dışişleri Bakanları düzeyinde bunun görüşülmesi konusunda mutabık kaldı. Şimdi biz bunu mevkidaşım ile görüşeceğiz. Olası ziyaretimizde bunu karara bağlayacağız." dedi.

    "ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

    Filistin'in, İsrail-Türkiye ilişkisinin normalleşmesini istediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Filistin Cumhurbaşkanı bunu Cumhurbaşkanımıza söyledi. Filistin şunu iyi biliyor, Türkiye-İsrail ilişkileri iyi olursa çözüm için Türkiye büyük katkı sağlar. Geçmiştebu konuda çok ciddi katkılarımız oldu. İki devletli çözüm için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Mevlüt Çavuşoğlu'dan İsrail açıklaması: Büyükelçilerin atanması gündeme gelecek

    Mevlüt Çavuşoğlu dan İsrail açıklaması: Büyükelçi atamaları gündemde #1

    Mevlüt Çavuşoğlu dan İsrail açıklaması: Büyükelçi atamaları gündemde #2


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