Millet İttifakı HDP ile anayasa görüşmesi yaptı mı anketi

Millet İttifakı HDP ile anayasa görüşmesi yaptı mı anketi

2 bin 360 kişinin katıldığı araştırmada vatandaşların yüzde 50,1’i siyasetçi Ümit Özdağ’ın iddialarının doğru olduğunu düşünüyor.

Millet İttifakı'nda gündem, tartışmalı anayasa hazırlık çalışmalarının iddiası...

İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'ın; CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmesi uzun sürer tartışmaya neden oldu.

Millet İttifakı cephesinden HDP hariç iddialar yalanlanırken, gizli anayasa iddiaları hakkında vatandaşın düşünceleri öğrenilmek için anket yapıldı.

YÜZDE 51 ANAYASA İDDİALARI DOĞRU DEDİ

Kasım ayı Sosyometre Araştırması’nda ele alan araştırma şirketi Areda Survey, 2 bin 360 kişinin katıldığı araştırmada vatandaşların anayasa hakkında fikrini sordu.

Çıkan sonuçlara göre Türkiye’de vatandaşın yarısı, siyasetçi Ümit Özdağ’ın, CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisinin bir araya gelerek yeni bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığı iddialarının doğru olduğunu düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 50,1’i Özdağ’ın iddialarının doğru olduğunu savundu.