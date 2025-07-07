Milli Savunma Bakanı Güler'den, metan gazına maruz kalan askerlere ziyaret

Dün Irak'ın kuzeyinden yürek yakan haber geldi...

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022'de terörist saldırısında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak için 852 rakımlı bir tepede yer alan mağarada arama çalışması başlatıldı.

Arama-tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı.

Durumu ağır olan askerler hızla hastaneye sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 asker şehit oldu.

BAKAN GÜLER, ZEHİRLENEN ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, metan gazına maruz kaldıktan sonra tedavi için Ankara’ya getirilen askerleri hastanede ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavileri süren askerleri ziyaret etti.

Ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de yer aldı.

TEDAVİ OLAN ASKERLERLE VE AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Güler ve komutanlar, doktorlardan askerlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı, tedavi gören askerler ve aileleriyle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.