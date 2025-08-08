Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Amazon uyardı! Bu E-postaya sakın tıklamayın

Milyonlarca Amazon Prime abonesi, siber dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Son günlerde birçok kullanıcının e-posta kutusuna, Amazon’dan gelmiş gibi görünen sahte mesajlar ulaşıyor.

Amazon Prime üyeliğinizin "belirsiz bir fiyattan" yenileneceğini iddia eden sahte e-postalarla kullanıcıların banka ve parola bilgileri hedefleniyor.

Tehdidin ciddiyeti üzerine şirket, dünya genelindeki tüm müşterilerini bu yeni kimlik avı (phishing) dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SAKIN TIKLAMAYIN!

Amazon yetkilileri tarafından yapılan uyarıda söz konusu e-postalarda yer alan herhangi bir butona tıklanılmaması gerektiği belirtildi.

Müşterilerden gelen şikayetlerdeki artış üzerine harekete geçen şirket, 200 milyon kullanıcısının tamamına bir uyarı e-postası göndererek, kişisel ve finansal verilerini korumaları için çağrıda bulundu.

BİLGİLER ÇALINIYOR

Siber suçlular tarafından gönderilen bu e-postalarda, aboneliği iptal etmek isteyenler için özel olarak tasarlanmış bir "İptal Et" bağlantısı yer alıyor. Ancak bu bağlantı, kullanıcıyı Amazon'un resmi sitesine değil, onun birebir kopyası olan sahte bir giriş sayfasına yönlendiriyor.

Kullanıcılar, bu sahte sayfaya Amazon kullanıcı adı ve şifrelerini girdiklerinde, bu bilgiler doğrudan dolandırıcıların eline geçiyor.