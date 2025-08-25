MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya'da Hafter ile görüştü

Türkiye'nin Akdeniz'de barış ve istikrarın teminine yönelik askeri ve diplomatik çabaları, meyvelerini veriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kınalıada’nın Bingazi Limanı’nı ziyareti kapsamında Türkiye ve Libya askeri heyetlerinin bir araya geldiğini duyurdu.

ASKERİ HEYETLER ARASINDA GÖRÜŞME

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Korgeneralliğe terfi eden Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki MSB heyeti, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter ile görüştü.

"TEK LİBYA TEK ORDU" VURGUSU

Ziyarette, “Tek Libya Tek Ordu” hedefi doğrultusunda yürütülebilecek müşterek çalışmalar ele alındı. Görüşmelere Türkiye’nin Libya Büyükelçisi Güven Begeç ve Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu da katıldı.

Toplantıların ardından Orgeneral Saddam Hafter, Bingazi’de bulunan TCG Kınalıada gemisini ziyaret etti.

İBRAHİM KALIN-HAFTER GÖRÜŞMESİ

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Bingazi'yi ziyaret ederek Halife Hafter ile görüştü.