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    MİT'ten Asos'a operasyon: 2 terörist öldürüldü

    MİT tarafından Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesine düzenlenen operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • 27.08.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 13:57
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    MİT'ten Asos'a operasyon: 2 terörist öldürüldü

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesindeki nokta operasyonları devam ediyor.

    Bu kapsamda teröristlerin inleri yerle bir edilirken, sözde üst düzey yöneticiler de teker teker sarı torbaya giriyor.

    MİT'ten bir darbe daha

    Son olarak MİT, Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgelerine operasyon gerçekleştirdi.

    2 terörist öldürüldü

    Operasyonda, 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    MİT ten Asos a operasyon: 2 terörist öldürüldü #1


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