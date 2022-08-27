MİT'ten Asos'a operasyon: 2 terörist öldürüldü

MİT tarafından Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesine düzenlenen operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesindeki nokta operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda teröristlerin inleri yerle bir edilirken, sözde üst düzey yöneticiler de teker teker sarı torbaya giriyor.

MİT'ten bir darbe daha

Son olarak MİT, Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgelerine operasyon gerçekleştirdi.

2 terörist öldürüldü

Operasyonda, 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.