Mizahi videolarıyla tanınan trafik polisi Serkan Durmuş görevden uzaklaştırıldı

Trafik kurallarını mizahi bir üslupla sosyal medyada anlatarak geniş bir kitleye ulaşan trafik polisi Serkan Durmuş, paylaşımları nedeniyle şikayet edilmesi üzerine disiplin soruşturmasına tabi tutuldu.

YouTube, TikTok ve Instagram gibi platformlarda yayımladığı videolarla günlük yaşamda sıkça karşılaşılan ancak az bilinen trafik kurallarını esprili ve sade bir dille aktaran Durmuş, kısa sürede 471 bini aşan takipçi sayısıyla fenomen haline geldi.

FENOMEN POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçerikleri, takipçileri tarafından hem eğlenceli hem de öğretici bulunuyordu.

Ancak, resmi makamlara yapılan şikayetler üzerine polis memuru hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

YETKİLİ OLMADIĞI HALDE BİLGİ VERDİĞİ GEREKÇELENDİRİLDİ

Soruşturma sonucunda, Durmuş'a 'yetkili olmadığı halde kamuoyuna bilgi vermek' gerekçesiyle maaş kesimi ve kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası verildi.

Ayrıca, 'görev sırasında yasaklanan davranışlarda bulunmak' fiilinden dolayı uyarı cezası aldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturma, Durmuş'un mizahi paylaşımlarının kamu görevlisinin yetkisi dışında bilgi paylaşımı olarak değerlendirilmesiyle sonuçlandı.

Sosyal medyada trafik kurallarını mizahi bir dille anlatma amacı taşıdığı, ancak bu paylaşımların disiplin kapsamında değerlendirildiği öğrenilen Durmuş, görevden uzaklaştırıldı.