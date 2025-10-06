Abone ol: Google News

MOSSAD'a bilgi aktaran ajanlar tutuklandı

İsrail gizli servisi MOSSAD adına ajanlık faaliyetinde bulundukları iddiasıyla MİT tarafından yakalanan dedektif Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 06.10.2025 17:40

İsrail'in istihbarat servisi MOSSAD'ın yurt içinde çeşitli motivasyonlarla kullandığı kişilere yönelik MİT'in karşı operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda, İsrail’in Ortadoğu politikalarına muhalif Türkiye’deki Filistinli aktivistlere yönelik topladıkları bilgileri MOSSAD’a para karşılığı bilgi aktaran dedektif Serkan Çiçek (Muhammet Fatih Keleş) ve casusluk yapanlara bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından takibe alınmış, her hareketleri adım adım izlenmişti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 

MİT'in çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim Cuma günü, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, zanlılar gözaltına alınmıştı.

AJANLIK FAALİYETLERİ TESPİT EDİLDİ

Türk gizli servisinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in "İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi" mensubu Faysal Rasheed'la irtibatlı olduğu tespit edilmiş, Çiçek, Rasheed'in İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetinde bulunduğu belirlenmişti.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü’nde 4 gündür devam eden sorguları tamamlanan zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından bu sabah ilk olarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Zanlılar daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

TUTUKLANDILAR 

Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Son dakika gelişmesine göre; 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

