Motorin ve benzine dev indirim sonrası akaryakıta zam yolda

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilerken bu değişimler nedeniyle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Son yaşanan gelişme ise, araç sahiplerini üzecek...

İNDİRİM UYGULANMIŞTI

Brent petroldeki dalgalanma, geçtiğimiz haftalarda akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımış, 21 Haziran’da motorine 3,30 TL, benzine ise 1,51 TL zam gelmişti.

25 Haziran tarihi itibarıyla motorin grubunda 1,63 TL’lik bir indirim yapılmıştı.

Yeni indirimin ardından bazı illerde 55 TL’yi aşan motorin fiyatlarında yeniden gerileme görülmüştü.

MOTORİNE ZAM YOLDA

Edinilen bilgilerde, 28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 48.88 TL

Motorin: 49.06 TL

LPG: 25.09 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin: 48.73 TL

Motorin: 48.94 TL

LPG: 24.49 TL

ANKARA

Benzin: 49.55 TL

Motorin: 49.89 TL

LPG: 24.99 TL

İZMİR

Benzin: 49.88 TL

Motorin: 50.24 TL

LPG: 24.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.