Motorine indirim yolda

Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda...

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini sevindirecek.

MOTORİNE İNDİRİM

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına, yarından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI

İstanbul'da motorinin litresinin 52.29 liraya, Ankara'da 52.15 liraya, İzmir'de ise 53.63 liraya düşmesi bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ

Benzin fiyatlarına ilişkin fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.