Motorine zam bekleniyor

Akaryakıtta bir kez daha tabela değişecek.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilerken bu değişimler nedeniyle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Bu kez yaşanacak gelişme, araç sahiplerini üzecek...

Motorine zam yolda.

1 LİRANIN ÜZERİNDE FİYAT ARTIŞI

Motorine, yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2.05 lira zam yapılması bekleniyor.

BENZİNE DE ZAM VAR MI

Benzin fiyatlarında ise şu an herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK

Halihazırda İstanbul'da ortalama 52.21 TL'ye satılan motorinin litresi zamla birlikte 52.26 lira olacak.

BENZİN NE KADARA SATILIYOR

İstanbul'da benzin 52.89 lira, Ankara'da 53.68 lira, İzmir'de ise 54 liradan satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin litre fiyatı: 52.89 TL

Motorin litre fiyatı: 52.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53.68 TL

Motorin litre fiyatı: 53.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

Motorin litre fiyatı: 43.48 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

Adana

Benzin litre fiyatı: 54.56 TL

Motorin litre fiyatı: 54.06 TL

LPG litre fiyatı: 26.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.