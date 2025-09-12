Motosiklet alım satımında yeni dönem: Şikayetler e-Devlet’ten yapılacak!

Türkiye’de son yıllarda yükselen motosiklet talebi, ikinci el piyasasında da ciddi bir hareketlilik yarattı.

Ancak bu hızlı büyüme, fırsatçılığı ve kayıt dışı ticareti de beraberinde getirdi. İşte tam da bu noktada devreye giren Ticaret Bakanlığı, motosiklet pazarında düzeni sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı.

Bakanlık ekipleri, “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde sürdürdükleri incelemelerde, yetki belgesi olmadan ikinci el motosiklet alım-satımı yapanlara göz açtırmıyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte şikayetlerde e-Devlet sistemine taşınıyor.

ŞİKAYETLER E-DEVLET’TEN YAPILIYOR

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen yeni bir uygulama da dikkat çekiyor. “Yetkisiz İşletme İhbar” modülü, bu yıl itibarıyla e-Devlet üzerinden vatandaşların kullanımına açıldı.

Artık herhangi bir vatandaş, yetki belgesi olmadan ikinci el araç ticareti yaptığı düşünülen kişi ya da işletmeleri, birkaç tıkla doğrudan bakanlığa bildirebiliyor.

Bu sistem sayesinde hem denetim mekanizmasının daha etkin çalışması hem de kayıt dışı ticaretle mücadelede toplumsal bir denetim ağı oluşturulması hedefleniyor.

Vatandaşların aktif katılımıyla hayata geçen modül, özellikle ikinci el motosiklet ve otomobil piyasasında fiyat manipülasyonu, stokçuluk ve sahte ilanlar gibi sorunların azaltılmasında önemli bir adım olarak görülüyor.