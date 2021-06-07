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- MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere toplam 6 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 07.06.2021 - 10:10
- Güncelleme : 07.06.2021 - 10:39
Türkiye'de sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla, teröre karşı mücadele kararlılıkla sürüyor.
Kahraman Mehmetçik, hain teröristlere geçit vermiyor.
Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgesini hedef alan teröristler, taciz ateşinde bulundu.
6 TERÖRİSTÖLDÜRÜLDÜ
Komandoların karşılık vermesi üzerine ise iki bölgede toplam 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak, "Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız; 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.