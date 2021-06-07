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MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere toplam 6 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.