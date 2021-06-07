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    MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere toplam 6 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.06.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 10:39
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    MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye'de sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla, teröre karşı mücadele kararlılıkla sürüyor.

    Kahraman Mehmetçik, hain teröristlere geçit vermiyor.

    Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgesini hedef alan teröristler, taciz ateşinde bulundu.

    6 TERÖRİSTÖLDÜRÜLDÜ

    Komandoların karşılık vermesi üzerine ise iki bölgede toplam 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak, "Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız; 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.

    MSB: 6 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #1

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