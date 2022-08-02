Petrol
100.56
0.53%
Euro
18.3138
-0.30%
Dolar
17.952
0.37%
Altın
1.025
0.58%
Borsa
2651
0.00%
Bitcoin
412.658
-1.59%
BTXN Coin
9.20
-5.64%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    MSB: Gara'da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • 02.08.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 17:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Gara'da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    PKK'ya yönelik darbeler peş peşe gelmeye devam ediyor.

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "TSK terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor"

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz."

    MSB: Gara'da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

    MSB: Gara da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Artvin'de yamaç paraşütü pilotu piknik alanına iniş yaptı
    Yaşam

    Artvin'de yamaç paraşütü pilotu piknik alanına iniş yaptı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir