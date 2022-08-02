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- MSB: Gara'da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Gara'da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- 02.08.2022 - 17:13
- Güncelleme : 02.08.2022 - 17:31
PKK'ya yönelik darbeler peş peşe gelmeye devam ediyor.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"TSK terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz."
MSB: Gara'da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi VİDEO