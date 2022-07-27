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    Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
    • 27.07.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 13:30
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    Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi...

    Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, bölgede teröre geçit vermiyor.

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "Mücadele, mücadele, mücadele"

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele!

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadeleri yer aldı.

    Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

    Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi #2


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