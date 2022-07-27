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- Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
- 27.07.2022 - 13:11
- Güncelleme : 27.07.2022 - 13:30
Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi...
Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, bölgede teröre geçit vermiyor.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Mücadele, mücadele, mücadele"
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadeleri yer aldı.