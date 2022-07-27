Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi...

Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, bölgede teröre geçit vermiyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Mücadele, mücadele, mücadele"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadeleri yer aldı.