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    MSB: Şanlıurfa'da 22 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da 2 kahraman askerin şehit olmasının ardından 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 17.08.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 14:36
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    MSB: Şanlıurfa'da 22 terörist öldürüldü

    Şehitlerin kanı yerde kalmadı...

    Türk Silahlı Kuvvetleri, yeryüzünde tek bir terörist dahi kalmayıncaya dek mücadelesini sürdürmekte kararlı.

    Dün Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuştu.

    4 yaralı asker ise hastaneye kaldırılmıştı. Bugün Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hastanede tedavi altına alınan Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir'in şehit olduğunu duyurdu.

    Bölgede 22 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, şehidinin intikamını almak için hain terörislerle çatışmaya girdi.

    Bu kapsamda bölgede toplam 22 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    "Belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz"

    Konuya ilişkin olarak açıklama yapan MSB şu ifadeleri kullandı:

    "Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

    MSB: Şanlıurfa da 22 terörist öldürüldü #1


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