MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapılan toplantıda önemli başlıklara yer verildi.

İran'da devam eden protestolar ve hareketliliğe ilişkin açıklama yapıldı.

Hudut güvenliği ve alınan tedbirleri aktaran MSB, İHA, SİHA, İKU sistemlerinin 24 saat kesintisiz gözlem yaptığı belirtildi.

İran hudut hattında 553 km’lik hendek kazma faaliyetlerinin tamamlandığını duyuran "MSB, hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek alınan tedbirler artırılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"HUDUT BİRLİKLERİMİZ İMKAN VE KABİLETLERİNİ SÜREKLİ OLARAK GELİŞTİRİYOR"

Açıklamada şu sözler kullanıldı:

560 km'lik İran hududumuzun güvenliği, bölgeden bulunan Hudut Birlikleri tarafından 'Hudut Namustur' anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmaktadır.



Hudutlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş sınır fiziki güvenlik sistemi tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek alınan tedbirler artırılmaktadır.

"553 KM'LİK HENDEK KAZMA FAALİYETLERİMİZ TAMAMLANMIŞTIR"

İran hudut hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km Modüler Beton Duvar inşası ile 553 km’lik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır.



Mevcut hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları devam etmektedir.

"HUDUT HATTIMIZ KESİNTİSİZ OLARAK GÖZETLENMEKTEDİT"

Hudut hattı ve yaklaşma istikametleri mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak gözetlenmektedir. Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır.



Sınırlarımıza yönelik şu anda bir 'kitlesel bir göç' tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir.

"SURİYE HÜKÜMETİ TARAFINDAN HALEP'İN KONTROLÜ SAĞLANMIŞTIR"

Bakanlık açıklamasında Suriye'deki son duruma dair şu ifadelere yer verildi:

Suriye'deki tüm etnik gruplara karşı eşitlik ilkesi çerçevesinde birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere hareket eden Suriye Hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir.



Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep’in kontrolü sağlanmıştır.



Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.

"POLONYA'DA VE ROMANYA'DA GELİŞTİRİLMİŞ HAVA POLİSLİĞİ GÖREVLERİ BAŞARIYLA İCRA EDİLMİŞTİR"

NATO Baltık hava polisliği hakkında soruya Bakanlık şu cevabı verdi:

Ülkemiz, barış döneminde NATO hava sahasının korunmasına yönelik icra edilen Geliştirilmiş Hava Polisliği faaliyetine önemli katkılar sağlamaktadır.



Bu kapsamda; 06 Temmuz-15 Eylül 2021tarihleri arasında Polonya’da, 30 Kasım 2023-02 Nisan 2024 tarihleri arasında Romanya’da Geliştirilmiş Hava Polisliği görevleri başarıyla icra edilmiştir.



Önümüzdeki döneme yönelik olarak;



Ağustos-Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'da ve Aralık 2026-Mart 2027 tarihleri arasında Romanya’da icra edilmesi planlanmaktadır.

"C-130 UÇAĞINDA İNCELEME VE ANAİZ FAALİYETLERİ DEVAM ETMEKDİR"

Bakanlık düşen uçağımıza ait yaptığı açıklamada, "C-130 uçağı kazası ile ilgili olarak; Uçağa ait kritik parçaların metalürjik ve yapısal inceleme ve kaza kırım inceleme analiz faaliyetleri titizlikle devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"MSB'DE KANUN DIŞINA ÇIKANLARA GEREĞİ YAPILMIŞTIR"

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın taşıma ihaleleri ile ilgili gözaltına alınanlarla ilgili soruya şu cevap verildi:

Bahse konu soruşturmaya ilişkin, ilgili komutanlıkça yapılan tahkikat ve tespitler ile bunları müteakip MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde hazırlanan rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirilmiş olup idari soruşturmaya ilaveten adli soruşturma başlatılması sağlanmıştır.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan gözaltı işlemi en başından beri bakanlığımızın takibi ve bilgisi kapsamda gerçekleştirilmiştir.



Milli Savunma Bakanlığı'nda kanun, hukuk dışına çıkanlara rütbesi ne olursa olsun gereği yapılmıştır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir.

"9 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde, 9 PKK'lı teslim oldu. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklara yönelik arama-tarama faaliyetleri ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edildi.

"HUDUTLARDA 114 KİŞİ YAKALANDI"

Bakanlık açıklamasında hudut güvenliği faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışan 114 kişi yakalandı, 699 kişinin sınırı geçme girişimi engellendi.