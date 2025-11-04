MSB: Türkiye’de eğitim alan Suriyeli askeri öğrenci TSK’da görev alamaz

Milli Savunma Bakanlığı, tartışma yaratan iddialara ilişkin açıklama geldi.

Bakanlık, bugün bir gazetede yer alan "Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar" başlıklı haber için tekzip metni yayımladı.

"ÖĞRENCİLER ÜLKEMİZDE EĞİTİM GÖREREK ÜLKESİNE DÖNMEKTEDİR"

Bakanlığın yayımladığı tekzip metninde, şu ifadeler yer aldı:

Sözcü gazetesinin 4 Kasım 2025 tarihli nüshasında ‘Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar’ başlıklı bir haber kaleme alınmıştır. Haberde özetle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilen personelin yerine Suriyelilerin TSK’da yapılandırıldığı ifade edilmektedir.



Bakanlığımız ve TSK birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar imzalamakta ve bu anlaşmalar kapsamında askeri öğrenciler ülkemizde eğitim görerek ülkesine dönmektedir.