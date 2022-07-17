MSB'den FETÖ ile mücadele açıklaması: 24 bin 395 personel ihraç edildi

MSB'den FETÖ ile mücadele açıklaması: 24 bin 395 personel ihraç edildi

MSB, FETÖ ile mücadele hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 24 bin 395 personelin ihraç edildiği ve 2.567 personelin rütbelerinin geri alındığı açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

FETÖ kanadından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hedef alan ve kamuoyunu yanlış bilgiler veren bazı şahıslar, manipülasyonlarını yayma çabalıyor…

Söz konusu girişimlerde karşı, MSB tarafından FEÖT ile mücadeleye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

İHA’nın haberine göre; açıklamada Bakanlığın FETÖ ile mücadelesi hakkında kamuoyuna yanlış bilgiler aksettirilerek Bakanlık ve TSK'nın hedef alındığı vurgulandı.

“FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir”

FETÖ ile mücadelenin aralıksız devam edeceği altı çizilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Kendine medyanın her mecrasında yer bulmak, gündeme gelmek, Bakanlığımızın FETÖ ile mücadelesi konusunda kamuoyuna yanlış bilgiler vererek manipülasyon yapmak çabasında olan bazı şahısların Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef almaya devam ettiklerini görüyoruz.

15 Temmuz sonrası yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlarda ve sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar, FETÖ’den temizlendikçe daha da güçlendiğimizin en açık göstergesidir. Bu başarıya kim gölge düşürmek isterse istesin başaramayacak, asil milletimizin bağrından çıkan kahraman Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozamayacaktır.

Yalan yanlış bilgilerle sorumsuzca yapılan söylem ve eylemlerin kimlerin işine yaradığı, kimlerin neleri perdelemek istediğinin dikkate alınması, iyi değerlendirilmesi ve göz ardı edilmemesi gereken bir durum ve gerçekliktir. Bakanlığımız bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir.





“TSK’nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade edilmeyecektir”

Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade edilmeyecektir. FETÖ ile mücadele hukuk çerçevesinde tüm birimlerde aynı anlayış, disiplin ve kriterlerle yürütülmekte, devletimizin istihbarat kurumlarından, birimlerimizden ve diğer kaynaklardan elde edilen istihbarat ve bilgilere mutlaka gerekli işlem yapılmaktadır.

“Bugüne kadar, 2.567 personelin rütbeleri geri alınmıştır”

Nitekim bugüne kadar 24 bin 395 personel ihraç edilmiş, 2.567 personelin rütbeleri geri alınmıştır. Son bir yılda ise 1.980 personel ihraç edilmiş, 561 personelin de rütbesi geri alınmıştır.

Yani başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile artan şiddet ve tempoda mücadelemiz devam etmektedir, edecektir.

Bu vesileyle 15 Temmuz’da ordu-millet gerçeğini bir kez daha sergileyerek canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, sevgisi, güveni ve duasından güç aldığımız asil milletimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."