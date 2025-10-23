MSB'den 'Türk ve Yunan heyetleri arasında toplantı' açıklaması

Türk ve Yunan heyetleri arasında İzmir'de Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı yapıldı.

Toplantıya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklama yapıldı.

"TOPLANTININ YENİ TURU 23 EKİM 2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TOPLANTI OLUMLU BİR HAVADA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Her iki heyet de büyükelçiler ve üst düzey askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur. Toplantıda her iki taraf, 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri gözden geçirmiş ve 2026 yılı uygulama planını ele almıştır.



Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecektir.