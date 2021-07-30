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Muğla'da Milas ve Bodrum yangınları kontrol altına alındı

Muğla'da Milas ve Bodrum yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.” dedi.