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    Muğla'da Milas ve Bodrum yangınları kontrol altına alındı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.” dedi.
    • AA
    • 30.07.2021 - 12:26
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    Muğla'da Milas ve Bodrum yangınları kontrol altına alındı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.” dedi.

    Muğla da Milas ve Bodrum yangınları kontrol altına alındı #1

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