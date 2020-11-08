Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim büyüyor

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin "Dedikodu ile siyaset yapılmaz, yalanla siyaset yapılmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada isim vermeden yeni parti kuracak isimlerin AK Parti'den para aldığını söyledi.

CHP Lideri, yeni parti kurulması için bu kişilere uçak bileti bile alındığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu, bu iddiaları söylerken isim vermedi. Dinleyenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Bu sözler Muharrem İnce cephesinde kızgınlığa neden oldu.

Kendisinin hedef tahtasına konulduğunu düşünen İnce, bu sözlere çok sert tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu sözlerle Muharrem İnce'nin kastedilmediğini bildirdi.

CHP'den gelen açıklama, İnce'ni sakinleştirmedi.

DEDİKODUYLA SİYASET YAPILMAZ

Cumhuriyet gazetesine röportaj veren Muharrem İnce, "Dedikoduyla siyaset yapılmaz. CHP Genel Başkanı belgeyle konuşur. Kulis haberleriyle konuşmaz. Yeni bir iddia: Saray para veriyormuş birilerine, parti kurdurtacakmış.

AT ORTAYA BİR YALAN...

Kim bu? Bunu açıklamak zorunda. Eğer böyle birisi varsa, bunu partiden atmalıyız. CHP’den bunu atmalıyız. “Muharrem İnce’yi kastetmedim.” At ortaya bir yalan.

MUHARREM İNCE MEYDAN OKUYUNCA SENİ KASTETMEDİM

Muharrem İnce meydan okuyunca, seni kastetmedim. Kim? Bunun adını vereceksin, bunu partiden atacaksın. Yalanla siyaset olmaz. Otel diyorsun, uçak biletleri diyorsun... Saraya giden bir CHP’li vardı... “Biliyorum” dedi, kim bu? At ortaya. Bu ahlak dışı bir siyaset. CHP’ye böyle bir siyaset yakışmaz. Bana sorarsan; senin sarayda iş tuttuğunu ben söylersem, yanılmam yani." ifadelerini kullandı.