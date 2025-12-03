Murat Kurum, Koyunlu çiftini ziyaret etti: Sevinç gözyaşlarıyla karşılandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgedeki konutların hızla yükselmesi için sahada denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Kahramanmaraş'a gelen Bakan Kurum, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

COŞKUYLA KARŞILANDI

Kentte, vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum'a sevgi bir hayli yoğundu.

Coşkuyla karşılanan Bakan Kurum'u görenler, sarılmadan ve fotoğraf çektirmeden bırakmadı.

Bakan Kurum, kendisini bekleyen vatandaşlarla ve deprem konutlarında çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kurum, çocuklarla ise özel olarak ilgilendi ve onlara da oyuncuklar verdi.

DEPREMZEDE AİLE: "ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Mehmet-Hatice Koyunlu çifti de depremde yıkılan evleri ve kaybettikleri yüzlerce küçükbaş hayvanları için gözyaşı döktükleri anlar ile hafızalara kazınmıştı.

Hatice Koyunlu’nun “Allah devletimize zeval vermesin. Yüce Rabbime hamdolsun.” sözleri duygulandırmıştı.

MURAT KURUM, KOYUNLU ÇİFTİNİ ZİYARET ETTİ

Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Bakan Murat Kurum, son olarak Koyunlu çiftinin Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’nde inşa edilen köy evlerine misafir oldu.

Hatice Koyunlu, Bakan Kurum'u sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.

HATİCE KOYUNLU: "ALLAH'IM SENİ BAŞIMDAN EKSİK ETMESİN CİĞERİM"

Hatice Koyunlu, o anlarda duygularını şu sözler ile dile getirdi:

Ekibine, emeği geçenlere hepsine teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Bizi bu çilelerden kurtardılar. Bu dertten kurtardılar. Allah'ım dünya durdukça durasınız. Allah'ım seni başımdan eksik etmesin ciğerim.

MURAT KURUM: "BERABER AĞLADIK, BERABER MÜCADELE ETTİK"

Bakan Kurum ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını aileye ileterek, “Allah böyle bir depremi bir daha yaşatmasın. Güle güle oturun. Biz seni izledik, üzüldük. Beraber ağladık, beraber mücadele ettik. Şimdi de sizi böyle görüyoruz ya dünyanın en büyük mutluluğu bu bizim için. O acı günlerden sonra bugünleri gördük ya Rabbimize şükrediyoruz, hamdediyoruz." dedi.

MEHMET KOYUNLU: "SAYENİZDE VİLLA GİBİ EVDE OTURUYORUZ"

Hatice Koyunlu, ardından Bakan Kurum'a sarıldı.

Koyunlu, “Annene minnettarım, çok selam ederim. Onun ellerinden öperim, senin gibi evlat yetiştirmiş. Ne mutlu Türkiye’ye.” dedi.

Mehmet Koyunlu ise “Çok mutluyuz. Sayenizde villa gibi evde oturuyoruz. Benim imkanım yoktu böyle bir ev yapmaya.” sözlerini sarf etti.

Bakan Kurum da çifte “Hep beraber yaptık, birlikte yaptık. Allah güle güle oturmayı nasip etsin.” yanıtında bulundu.