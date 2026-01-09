Murat Kurum paylaştı: Fatma teyzemizin mutluluğu daim olsun

- Depremde yakınlarını kaybeden Fatma Yönder, TOKİ tarafından inşa edilen yeni yuvasına taşındı.
- Bakan Murat Kurum, sosyal medyada Fatma Yönder'in mutluluğunu ve yeni yaşamını paylaşıp iyi dileklerde bulundu.
- Fatma Yönder, yaşadığı süreç hakkında "Ben bundan sonra ne yaşarsam o sevinçle mutlulukla yaşayacağım" dedi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 330 bin metrekare alanda 2 bin 93 konut inşa edildi.
Konutların yapımlarının tamamlanmasının ardından depremzedeler yeni evlerine kavuştu.
DEPREM FELAKETİNDE KARDEŞİ İLE ENİŞTESİNİ KAYBETTİ
Yeni evlerine taşınanlardan biri de Kahramanmaraşlı 4 çocuk annesi 66 yaşındaki Fatma Yönder oldu.
Deprem felaketinde Ebrar Sitesi'nde kardeşi ile eniştesini kaybeden Yönder, TOKİ'nin inşa ettiği yuvasında yeniden hayata tutundu.
YENİ YUVASINDAN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Bakan Kurum, sanal medya hesabından Fatma Yönder'in, "Ben bundan sonra ne yaşarsam o sevinçle mutlulukla yaşayacağım" sözlerini alıntılayarak yeni yuvasından görüntüler paylaştı.
"UMUDU YENİDEN YEŞERTMEYE BAZEN BİR ANAHTAR YETİYOR"
Bakan Kurum mesajında, "Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor. Fatma teyzemizin yeni yuvasında mutluluğu daim olsun" ifadelerine yer verdi.
FATMA YÖNDER: "DEVLETİMİZ GÜVENİMİZİ BOŞA ÇIKARMADI, BİZİ DARDA KOYMADI"
Görüntülerde yaşadığı süreci anlatan Fatma Yönder, şu ifadeleri kullandı:
Hiçbir şeyim yoktu. Hepsi gitti depremde. Erkek kardeşlerim var, onlar yardımcı oluyorlar. Devletimiz güvenimizi boşa çıkarmadı, bizi darda koymadı.
Açıkta kalmadık, gittik, kaydolduk. Sonra telefona mesaj geldi. 'Eviniz çıktı' dediler. Bana büyük bir sürpriz oldu.
"ÖLÜRSEM DE BU SEVİNÇ VE MUTLULUKLA GİDECEĞİM"
Ağlayacağım ağlayamadım, sevineceğim sevinemedim. Çok mutlu oldum. Kardeşlerim de çok mutlu oldu. Bana sarılarak, ‘Ablacığım çok çektin. Burası sana layık, çok güzel. Hep mutlu ol’ dediler. Dizlerim çok ağrıyor. O yüzden asansör burada kolaylık sağlıyor. Tek başıma inip, çıkabiliyorum. Ayrıca pencerelerim açık kalsa bile rahat yatıyorum, rahat kalkıyorum. Ben bundan sonra ne yaşarsam bu sevinçle, mutlulukla yaşayacağım. Ölürsem de bu sevinç ve mutlulukla gideceğim. Sıkıntıyı arkamda bırakıp gideceğim.