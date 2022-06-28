Murat Kurum sel bölgesi Kastamonu'da: 1 kişi kayıp

Günlerdir sele teslim olan Kastamonu'ya giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, inceleme sonrası son durumu aktardı.

Batı Karadeniz bölgesi sele teslim...

Felaket bölgelerinde ekiplerce yürütülen çalışmalar süratle devam ederken, bazı kentler hala yağış altında.

Ekipler sel felaketi ile mücadelede seferber olurken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kabine toplantısının ardından selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gitti.

Afet bölgesidne inceleme yapan Bakan Kurum, son durum hakkında açıklama yaptı.

"Can kaybımız yok"

Afet bölgesindeki vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan, şu ifadelerle devam etti;

"Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. AFAD'ın yapmış olduğu Türkiye Afet Planı çerçevesinde hiçbir can kaybımız yaşanmadı, vatandaşlarımızın maddi hasarları var ve o hasarları da hızlı bir şekilde giderme gayreti içerisindeyiz.

Murat Kurum sel bölgesi Kastamonu'da VİDEO



"Bu sel felaketinde ilk defa erken uyarı sistemi devreye girdi"

Kastamonu genelinde İl Afet Koordinasyon Müdürlüğümüz koordinesinde 663 personel, 320 araç ve ekipmanla arama-kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Bir tane mobil baz istasyonumuz bölgeye sevk edildi. Bir tane Jandarma Arama Kurtarma ekibi İnebolu'da görevlendirildi. Bu sel afetinde ilk defa erken uyarı sistemi devreye girdi.

"12 saatte 50 kilogram yağış düşecek"

Kastamonu'da son 24 saatte İnebolu'da metrekareye yaklaşık 152 kilogram yağış düştü. Çatalzeytin'de 125 kilogram metrekareye yağış düştü. Küre'de 121 kilogram yağış düştü. Diğer ilçelerimizde de 50 ila 100 kilogram metrekareye düşen yağış miktarı var. Bugün itibariyle sabah 9 itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre 12 saate 50 kilogram yağış düşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede gerek Bozkurt ilçemizde gerek etkilenen diğer ilçelerimizde tedbirlerimizi anbean almaktayız.









"Bir vatandaşımız kayıp"

Şu ana kadar 170 ihbar aldık ve bu ihbarın hepsine ulaşıldı. Bir vatandaşımız kayıp, Küre İkizciler Köyünde Recep Bakırcı, 22 yaşında. Ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar. Gelen ihbarlar neticesinde 130 vatandaşımız tahliye edildi. Yine AFAD koordinesinde sel beklenen bölgelere iki gün öncesinde araçlarımız buraya gönderildi ve burada hazır tutuldu.

118 köye ulaşım sağlanamıyor

Sel riski beklenen bölgelerdeki vatandaşlarımızı güvenli bölgelere taşıdık. Bu çerçevede 180 vatandaşımızı öğrenci yurtlarımızda, otellerimizde misafir ediyoruz. Şuna itibariyle enerji sıkıntısı yaşadığımız köy 31 tane. Köy yollarımızda 118 ulaşamadığımız köyümüz var. Vatandaşlarımızdan haber alıyoruz her hangi bir hayati tehlike söz konusu değil.





1650 vatandaşa barınma hizmeti verildi

Barınma hizmeti verdiğimiz 1650 vatandaşımız var, yarın itibariyle beslenme grubumuz, Kızılay bu sayıyı 2 bine çıkaracak. Şuan İnebolu ve Abana ilçemizde içme suyuyla ilgili problemler var, yarından itibaren sorunları çözecek adımları İller Bankası ekiplerimiz, belediyelerimiz aracılığıyla atıyor olacak"

"Kastamonu iline ve ilçelerine nakdi yardımlar yarın hesaplara geçecek"

Kurum, selden etkilenen bölgelere nakdi yardımların yarın itibariyle başlayacağını duyurarak, "Hasar gören yerlerin tespitlerini yarın Yapı işleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütüyor olacağız. Yeni imalatların yapımına yarın itibariyle başlayacağız ve tüm belediyelerimize bu noktada nakdi yardımlar yarın itibariyle hesaplarına geçecek. Kastamonu iline ve ilçelerine nakdi yardımlar yarın hesaplarına geçecek. Şu an itibariyle 15 milyon lira bir nakdi yardımı il ve ilçelerine göndermiş bulunuyoruz."