Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı: O eziyeti görsem ben olsam istifa ederim

AA

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Kurum, Pendik'teki Ülkü Ocakları Buluşması'na katıldı. Gündeminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.

İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, "Metro duraklarındaki o durumu, metrobüs duraklarındaki o eziyeti görsem ben olsam emin olun istifa ederim." dedi.

"İki aydır sahadayız"

Kurum, konuşmasında, seçim kampanyasına tüm İstanbul sevdalılarıyla birlikte heyecanla başladıklarını ve 2 aydır sahada olduklarını hatırlattı.

Çalışmalara ilk günkü heyecanlarıyla devam ettiklerini dile getiren Kurum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye desteğinden dolayı teşekkür etti.

"İstanbul'u emin ellere kavuşturacağız"

İstanbul'u liyakatsiz ellerden kurtarıp emin ellere kavuşturmayı hedeflediklerini, tüm İstanbulluları kucaklayacaklarını, sorunlarına çözüm bulmak için gerekli her türlü gayreti sergileyeceklerini anlatan Kurum, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Değersiz ve ilgisiz başkan dediğimiz zaman zoruna gidiyor"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, katıldığı bir programda yöneltilen "Temelini attığınız bir metro projesi var mı?" sorusuna "Mahmutbey-Esenyurt, Çekmeköy-Sancaktepe ve Göztepe Ataşehir Metro hatlarının temelini attığını" söylediği" hatırlatılması üzerine Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Takoz olmak için aynı anlayıştalar"

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde CHP'li meclis grubunun, 2017'de söz konusu 3 hattın yapımı için verilecek krediye itiraz ettiğine dikkati çeken Kurum, şöyle dedi:

Bırakın temelini atmayı, yapılan işe her zaman olduğu gibi yine engel olmak, takoz olmak için aynı anlayıştalar.

İmamoğlu'na çağrı: Şu an görevinden istifa etmesini bekliyoruz

İstanbulluların artık yorulup sıkıldığını ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

İstanbul bir an önce bu hizmetlerin yapılmasını bekliyor. Sokakta metro, metrobüs kuyruklarındaki sıkıntıları her gün görüyoruz. Bunlar bir film değil, korku filmi. Metro duraklarındaki o durumu, metrobüs duraklarındaki o eziyeti görsem ben olsam emin olun istifa ederim.



Bırakın 5 yıllık yeni bir dönemde kendisini İstanbul'da görmeyi şu an görevinden istifa etmesini bekliyoruz. Böyle bir anlayış olabilir mi? Hem iş yapmayacaksın, yapılan işe sahip çıkmaya çalışacaksın hem de oradaki emekleri, alın terini yok sayacaksın.