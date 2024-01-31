Murat Kurum'dan kadın girişimcilere söz: Murat kardeşiniz, evladınız yanınızda Bayrampaşa'da düzenlenen programa katılan Murat Kurum, girişimci kadınlara 100 bin lira vererek destek olacaklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, birbirinden özel projelerini tek tek anlatıyor.

Çözüm odaklı bir profile sahip olan ve sahada çalışmalarını sürdüren Murat Kurum, bu kez Bayrampaşa'da kadın girişimcilerle buluştu.

Burada kısa bir konuşma da yapan Murat Kurum, kadın girişimcilere müjde verdi.

Kadın girişimcileri destekleyeceklerini söyleyen Kurum, "100 bin girişimci kadınımıza; size İBB’den 100 bin lira, işini geliştir’ diyeceğiz. Gözün arkada kalmasın Murat evladın, Murat kardeşin, Büyükşehir yanında’ diyeceğiz." dedi.

Murat Kurum, devam eden konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

Kendi işini kurmak isteyen kadınlara destek verilecek

Buradaki girişimci hanımefendilerimiz gibi; işini kuracak hanımefendiler vereceğimiz sermayelerle, İSMEK'te vereceğimiz yine eğitimlerle, desteklerle kendi işini kurabilecek.



Hane ekonomisine destek olacak. Çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirmek için bir mücadele verecek. Biz ona katkı sunmuş olacağız. Onun mutluluğuna, duasına şahitlik etmiş olacağız.

"İstanbul sevdasıyla, Türkiye sevdasıyla ortaya koyduğunuz desteklerinizi, hayır dualarınızı her an yanımızda hissediyoruz"

Değerli yol arkadaşlarım; şairin de ifade ettiği gibi, evi yuva yapan nasıl kadınsa, toprağı vatan yapan kadınlardır. Bu ülkeyi yetiştirdikleri evlatlarıyla, girişimci ruhlarıyla, asil duruşlarıyla vatan yapan bu salondaki siz değerli kadınlarımızdır, Türkiye'nin kadınlarıdır.



Sizler mimariden şehirciliğe, tarladan üniversiteye, evlerinizden fabrikalarımıza, okullardan adliye binalarına kadar ve güvenliğimize kadar istihdamda, ekonomide, üretimde her alanda Türkiye'yi Bayrampaşa'yı büyütenlersiniz.



Bizim medeniyetimiz tam 15 asırdır kadının varlığını sınırlı tutan toplumların aksine tarihin her döneminde kadınlarımızı sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın merkezine koymuştur.



Sizlerin İstanbul sevdasıyla, Türkiye sevdasıyla ortaya koyduğunuz desteklerinizi, hayır dualarınızı her an yanımızda hissediyoruz.



Ben bu duruşunuzdan, özveri ve samimiyetinizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum.

"Büyük bir davanın mensuplarıyız"

Kıymetli kardeşlerim, bizler büyük bir davanın mensuplarıyız. Nedir o dava? Halka hizmeti Hakk'a hizmet gören büyük ve güçlü Türkiye davasıdır. Türkiye'yi inşa etme davasıdır. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 94 yılında büyük bir yürüyüşe başladı.



"Söz milletindir" diyerek çıktığı bu yolda Türkiye'nin en büyük ailesini kurdu. İşte o aile AK Parti'dir. AK Parti milleti kucaklayan, hiçbir ayrım gözetmeyen, inancı, kültürü, değerleri ne olursa olsun herkesi kucaklayan 'Ben bu milletin ferdiyim ve geleceğe güvenle yürümek istiyorum' diyen herkesin partisi oldu.

"Milletin adamına omuz vermek için ter döktünüz"

Sizler gece demediniz gündüz demediniz yeri geldi uykusuz kaldınız yeri geldi bir damla su içmediniz yeri geldi evladınızı ay yıldızlı bayrağımız, vatanımız için şehit verdiniz...



Halkın sesine kulak vermek, Hakk'ın rızasını kazanmak, milletin adamına omuz vermek için ter döktünüz, çaba gösterdiniz.



Sizler AK Parti teşkilatlarımzın ufkunu aydınlattınız, feneri oldunuz... Milletimizin umudu oldunuz, meşalesi oldunuz ve 22 yıldır da sizler birlikte hep birlikte yol yürüyoruz.



Emeğinizin hakkı asla ödenmez. Ama biz açıkladığımız İstanbul Vizyonu ile göreceksiniz annelerimizin hizmetkarı olacağız, yol arkadaşı, dert ortağı olacağız.

"39 ilçemizde kadınlarımızın heyecanını görüyoruz"

Biz projelerimizi açıklarken bu vizyon gençlik hareketi, kadın hareketi olacak dedik. Biz tüm içlerimizde, her yerde, 39 ilçemizde kadınlarımızın heyecanını, motivasyonunu görüyoruz. Sizlere güveniyoruz.



Sizler hangi sektörde iş yapmak isterseniz, biz o karar noktasında sizlerin yanında olacağız.

İstanbul'da ulaşım ağı genişleyecek

Biz başta kadın emeklilerimiz olmak üzere tüm emeklilerimizin her anında hep yanlarında olacağız. Gerçek belediyecilik yapacağız. Bunun için ihtiyaç sahibi emeklilerimize her ay İstanbul Kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız.



Bugün İstanbul'da çalışan her bir kadınımız trafikte tam 288 saatini kaybediyor. Trafikte günleri maalesef hiç oluyor. Yani kardeşlerim trafik çilesi her bir kardeşimizin ömrümden tam üç buçuk yıl çalıyor. Eşiniz, çocuğunuz işten, okuldan çıkıyor ama ne zaman eve dönecek belli değil.



Trafik çilesini yeni metrollarla, tünellerle ve daha birçok ulaşım adımıyla çözeceğiz. Sizlere rahat bir nefes aldıracağız.

"İstanbul'un en büyük sorunu deprem kenti olması"

İstanbul'un en büyük sorunlarından birisi de deprem kenti olmasıdır. Burada Atilla Başkanımla, el ele verdik. Yapılması gereken çok önemli çalışmaları yürüttük. Bayrampaşa adına, Bayrampaşa'nın çocukları, geleceği adına önemli kararlar aldık.



İstiyoruz ki sizlere afete dirençli İstanbul, Bayrampaşa inşaa edelim. 39 ilçemizdeki tüm annelerimiz risk altındaki evde korku içinde yaşıyor. 600 bin evin dönüştürülmesi gerekiyor. Biz Bayrampaşa'da millet bahçemizi yaparken masanın etrafında toplandık.



Bayrampaşa'nın talebini aldık, ihtiyaçlarına baktık o masada karar verdik. Verdiğimiz o karar bugün arsa değeri milyarları bulan bir yeri Bayrampaşa halkına armağan ettik.



Söz verdik hemen hızlı bir şekilde tüm Bayrampaşa'nın ulaşabileceği millet bahçemizi armağan ettik. Bu millet bahçelerimizi mahalle ölçeğine indiriyoruz.



Bu projelerin odağında da komşuluk ilişkilerimizi yaşatacağımız, ve mahalle kültürünün oradaki değerlerimizin korunacağı, milletimizin huzurlu mutlu olacağı tam 650 bin yeni yuvayı inşaa edeceğiz.

"Yapacağımız konutları sizlerin rızası çerçevesinde 18 ayda sizlere teslim edeceğiz"