ensonhaber.com

Vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, birbirinden özel projelerini tek tek anlatıyor.

Çözüm odaklı bir profile sahip olan ve sahada çalışmalarını sürdüren Murat Kurum, bu kez Bayrampaşa'da kadın girişimcilerle buluştu.

Burada kısa bir konuşma da yapan Murat Kurum, kadın girişimcilere müjde verdi.

Kadın girişimcileri destekleyeceklerini söyleyen Kurum, "100 bin girişimci kadınımıza; size İBB’den 100 bin lira, işini geliştir’ diyeceğiz. Gözün arkada kalmasın Murat evladın, Murat kardeşin, Büyükşehir yanında’ diyeceğiz." dedi.

Murat Kurum, devam eden konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

Kendi işini kurmak isteyen kadınlara destek verilecek

"İstanbul sevdasıyla, Türkiye sevdasıyla ortaya koyduğunuz desteklerinizi, hayır dualarınızı her an yanımızda hissediyoruz"

Değerli yol arkadaşlarım; şairin de ifade ettiği gibi, evi yuva yapan nasıl kadınsa, toprağı vatan yapan kadınlardır. Bu ülkeyi yetiştirdikleri evlatlarıyla, girişimci ruhlarıyla, asil duruşlarıyla vatan yapan bu salondaki siz değerli kadınlarımızdır, Türkiye'nin kadınlarıdır.



Sizler mimariden şehirciliğe, tarladan üniversiteye, evlerinizden fabrikalarımıza, okullardan adliye binalarına kadar ve güvenliğimize kadar istihdamda, ekonomide, üretimde her alanda Türkiye'yi Bayrampaşa'yı büyütenlersiniz.



Bizim medeniyetimiz tam 15 asırdır kadının varlığını sınırlı tutan toplumların aksine tarihin her döneminde kadınlarımızı sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın merkezine koymuştur.



Sizlerin İstanbul sevdasıyla, Türkiye sevdasıyla ortaya koyduğunuz desteklerinizi, hayır dualarınızı her an yanımızda hissediyoruz.



Ben bu duruşunuzdan, özveri ve samimiyetinizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum.