Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm müjdesi: İstanbul'u 1 numaraya yerleştiriyoruz

'Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları, Kura Çekiliş Töreni düzenlendi.

Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi"nde İstanbul'umuzu bir kez daha başımızın tacı yapıyoruz. Enflasyonun üzerinde seyreden haksız kira fiyatları düşecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTANBUL'UN İSTİKBALİDİR"

Dünyada tek bir ülke olsaydı başkenti mutlaka İstanbul olurdu. Biz de bu anlayışla İstanbul'a hizmet etmeyi sıradan bir görev olarak görmüyoruz.



Depremlerden gereken mesajı aldık, almaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm İstanbul'un istikbalidir, her şeyidir.

"İSTANBUL'U KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 1 NUMARAYA YERLEŞTİRİYORUZ"

İstanbul'u kentsel dönüşümde bir numaraya yerleştiriyoruz. Dirençli bir İstanbul hayali kurduk ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümde yeni bir devrim başlattık.



Biz bu yola bu afette yaşadığımız acıları bir daha yaşamamak üzere yola çıktık. Dirençli bir İstanbul hayali ile o hayali kurduk ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz.

ENFLASYON ÜZERİNDE SEYREDEN HAKSIZ KİRA FİYATLARININ DÜŞECEĞİNİN MÜJDESİNİ VERDİ

Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini, 500 bin sosyal konut müjdesini İstanbul'dan vermiştik.



"Yüzyılın Konut Projesi"nde İstanbul'umuzu bir kez daha başımızın tacı yapıyoruz. Enflasyonun üzerinde seyreden haksız kira fiyatları düşecek.



Bu kampanya ile enflasyonun üstünde seyreden haksız kira fiyatları düşecek. Milletimize rahat bir nefes aldıracağız. Biz vatandaşımızın mutluluğu, huzuru ve güveni için çalışıyoruz.

15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT YAPILACAK