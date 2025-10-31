Murat Kurum'dan 'Yüzyılın Konut Projesi' paylaşımı: Yapılacak evler tanıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin tarihi konut projesinde start verildi...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmaları sağlanacak.

YENİ KONUTLARIN TASARIMI

Projeyle Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirileceğinin duyurulması sonrası vatandaşlar, yeni konutlara dair detayları merak ediyor.

Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

BAKAN KURUM PAYLAŞTI: "EVLERİ GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?" notuyla yaptığı paylaşımda, yapılacak yeni konutların görüntülerine yer verdi.

YENİ EVLERİN TASARIMLARI BEĞENİ TOPLADI

Söz konusu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Geleneksel dokuya uygun şekilde yapılan modern tasarımlar, vatandaşların beğenisini topladı.

KONUTLAR, ISI, SES VE SU YALITIMLI OLARAK TASARLANDI

Buna göre, 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.

Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.

Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak, bir arada ya da ayrı olarak inşa edildi.

Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.

EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak.

Konutların fiyatı ve taksit tutarları, İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.

Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak.

Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI NETLEŞTİ

İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak.

İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

İnşa edilecek evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

81 İLDE YAPILACAK

İstanbul 100.000 Konut

Ankara 30.780 Konut

İzmir 21.520 Konut

Gaziantep 13.940 Konut

Konya 13.670 Konut

Şanlıurfa 13.190 Konut

Diyarbakır 12.170 Konut