Oyuncu İrem Sak'ın son görüntüsü hamilelik iddialarını gündeme getirdi

Geçtiğimiz günlerde kameralara yansıyan görüntüsüyle çok konuşulan İrem Sak'ın hamile olduğu iddia edildi. Sak, bu konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Birçok popüler projede yer alan ekranların başarılı ve güzel oyuncularından İrem Sak, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı sokaklarında görüntülenen Sak, o haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü.
HAMİLE İDDİASI
İrem Sak'ın montunun ön kısmındaki görünen belirgin şişlik, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Kullanıcılardan görüntülerin altına: 'Hamile mi?' yorumları geldi.
AÇIKLAMA YOK
Çok merak edilen görüntüyle ilgili İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi