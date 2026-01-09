Murat Kurum'un katılımıyla yarın Antalya'da 13 bin 213 konutun kurası çekilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan projede, kura çekimleri devam ediyor.

YARIN ANTALYA'DA 13 BİN KONUT İÇİN KURA ÇEKİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yarın "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Antalya'da inşa edilecek 13 bin 213 konut için kura çekimi yapılacağı bildirildi.

MUŞ VE ARDAHAN'DA KURALAR ÇEKİLDİ

TOKİ koordinesinde bugün Muş ve Ardahan'da düzenlenen törenlerle vatandaşların yeni yuvaları belirlenirken, Ardahan'daki kura çekimine Vali Yardımcısı Mehmet Sert, TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kıvanç Oktay katıldı.

Muş'ta düzenlenen kura çekimine, Muş Valisi Avni Çakır, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca iştirak etti.

38 BİN 160 HAK SAHİBİ BELLİ OLDU

Bugüne kadar 13 ilde gerçekleştirilen kura çekimleriyle 38 bin 160 vatandaş yeni yuvalarına kavuşmaya hak kazanırken, kura çekim törenleri yarın Antalya ve Bingöl'de devam edecek.

Antalya'da 13 bin 213, Bingöl'de ise 2 bin 59 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.