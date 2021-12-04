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    Muş ve Diyarbakır'da 'Eren Kış-11 Operasyonu' başlatıldı

    1300 kişilik personelin katılımı ile Muş ve Diyarbakır'da, 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı.
    • DHA
    • 04.12.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 04.12.2021 - 10:17
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    Muş ve Diyarbakır'da 'Eren Kış-11 Operasyonu' başlatıldı

    Terör örgütü PKK ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor...

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Muş ve Diyarbakır'da 'Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı.

    84 OPERASYONEL TİM VE 1300 PERSONEL GÖREV ALDI

    Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, Diyarbakır jandarma ve Muş jandarma komutanlıklarının katılımıyla jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 84 operasyonel tim ve 1300 personel görev aldı.

    Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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    Muş ve Diyarbakır da Eren Kış-11 Operasyonu başlatıldı #4

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    Muş ve Diyarbakır da Eren Kış-11 Operasyonu başlatıldı #6

    Muş ve Diyarbakır da Eren Kış-11 Operasyonu başlatıldı #7

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