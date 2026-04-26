Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre deprem, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 19:48:23’te Muş'ta bir deprem kayda geçti.

YÜZEYE 15.5 KİLOMETRE MESAFEDE KAYDEDİLDİ

Sarsıntının merkez üssünün Bulanık ilçesi olduğu belirtilirken, depremin yerin 15.56 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin koordinatları ise 39.30778 kuzey enlemi ve 42.22611 doğu boylamı olarak açıklandı.

SABAH BİNGÖL SALLANMIŞTI

Sabah saat 8 sularında Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, depremin ardından ilgili kurumlar tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybının tespit edilmediği belirtildi.