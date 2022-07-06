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    Mustafa Destici: Akaryakıt fiyatları beni de etkiledi

    Mustafa Destici: Akaryakıt fiyatları beni de etkiledi

    Türkiye'de yıl başından itibaren artan akaryakıt fiyatlarına değinen Mustafa Destici, aylık mazot masrafının 15 bin liradan 70 bin liraya kadar yükseldiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 09:59
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    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün Fox TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu.

    Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan  BBP Lideri, küresel enerji piyasalarında yaşanan dengesizlik sonucu artan akaryakıt fiyatlarına da değindi.

    Art arda gelen akaryakıt zamlarından kendisinin de etkilendiğini belirten Destici, aylık mazot masrafını açıkladı.

    Mustafa Destici:  Akaryakıt fiyatları beni de etkiledi VİDEO

     

    "Mazot giderimiz 70 bin liraraya kadar çıktı"

    Mazot masrafının gelen zamlarla birlikte 15 bin liradan 60 bin liraya yükseldiğini belirten Destici "Benim makam aracım ve koruma aracımın giderleri de bana ait. Yıl başından önce mazot 7 lira seviyesindeyken aylık 15 bin lira gibi bir mazot giderimiz oluyordu. Şu an 60-70 bin liraya çıktı. Yüzde 300'ün üzerinde bir artış var. Ama bizde zaten enflasyonun artmasında en önemli sebep enerji." ifadelerini kullandı.
    Mustafa Destici: Akaryakıt fiyatları beni de etkiledi #1

    Mustafa Destici: Akaryakıt fiyatları beni de etkiledi #2


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