Mustafa Varank ve Mehmet Kasapoğlu İzmir'de galericilerle bir araya geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Mayıs çalışmaları kapsamında İzmir'de bulunan galericilerle gündeme ilişkin konuştu.

AA

Seçim arifesinde heyecanlı bekleyişler sürüyor.

Bir diğer yandan adayların il ve ilçelerde yaptığı ziyaretler yoğun ilgi görüyor.

Geriye 2 haftadan az bir süre kala Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de esnaflarla bir araya geldi.

İki bakan, Gaziemir'de oto galerilerinin bulunduğu Otokent'te esnafla gündeme ilişkin konuştu.

21 senedir Türkiye'yi hak ettiği yatırımlarla buluşturmanın derdinde olduklarını söyleyen Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'nin otomobilini yapacağız" dediğinde muhalefetin söylemlerini hatırlattı.

"177 bin vatandaşımız 60 bin lira kapora verdi"

Varank sözlerini şöyle ifade etti:

Dediler ki 'Siz bizi kandırıyorsunuz bunun fabrikası nerede?' Fabrikasını kurduk, dediler ki 'Bunun üretim bantları yok, siz bizi kandırıyorsunuz.' Araçları piyasaya çıkardık, yollarda gezmeye başladı.



Dediler ki 'Bu araba 2 milyondan aşağı olmaz. Bunu kimse satın almaz.' 177 bin vatandaşımız 60 bin lira kapora verdi, ön sipariş verdi.



Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz 'Siz bu arabaları İtalya'dan gizlice getiriyorsunuz.' O kadar cahiller ki Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar.

Proje yapanlar ve kötüleyenlerin seçimi

Bu hizmet kervanını sürdürmenin yolunun 14 Mayıs'tan geçtiğini dile getiren Varank, bu seçimde sürekli proje ve yatırım yapanlarla bunları kötüleyenler arasında bir tercih yapılacağını dile getirdi.

"İnsanların tabii ki karnı doyuyor"

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ne diyorlar biliyor musunuz, 'Türkiye'nin otomobilini yaptınız ama bu karın doyuruyor mu?' diyorlar.



Ya el insaf, o fabrikada çalışan binlerce insan, bu şirketlere tedarikçi olan binlerce insan, orada oluşan ekonomiden, insanların tabii ki karnı doyuyor.



İnsanlar evlerine ekmek götürüyor ama bunlara kalsa TCG Anadolu olmasın, hiçbir proje olmasın, İzmir-İstanbul otobanı olmasın, şehir hastanesi olmasın, bunların aklına uysaydık, bunların herhangi biri olur muydu?

"Bir de muhalefetin listelerini lütfen karşılaştırın"

İzmir'de başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere AK Parti'nin çok değerli isimlerinin milletvekili adayı olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

Bir de muhalefetin listelerini lütfen karşılaştırın. Kim bu ay-yıldızlı al bayraktan yana, kim bu ülkede icraatlar yapmış, bu ülkeye hizmet etmiş?



Kim de bu ülkeyi karıştırmaktan yana, mikserlikten yana, şu listeleri bir inceleyin. Ondan sonra kararınızı verin diyoruz.

"Karada Togg'u yaparız, denizde TCG Anadolu'yu yaparız"

Öte yandan programda Togg ile deneme sürüşü yapanlarla da görüşen Bakan Varank, bu aracın Türk milletinin bir eseri olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

Biz kendimize inanırsak, güvenirsek bir ve beraber olursak evelallah bu ülkenin yapamayacağı hiçbir şey olmaz diyoruz. Karada Togg'u yaparız, denizde TCG Anadolu'yu yaparız, havada Hürjet'i, Kızılelma'yı yaparız, uzayda da İmece'yi yaparız.

"Bu ülkenin evlatlarının ortaya koyduğu bir sonuç var"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da 21 yıldır sonuç odaklı hizmet ürettiklerini vurgulayarak şu şekilde konuştu:

Bazıları gibi algı yok, karalama yok, iftira yok. İşte o sonuç da burada. Bu ülkenin evlatlarının ortaya koyduğu bir sonuç var.



Yaklaşık 2 haftadır biz İzmir'de bu araçla (Togg) dolaşıyoruz. İzmir'in yollarında, sokaklarında, caddelerinde vatandaşımızın bu anlamdaki gururu gözlerinden okunuyor. Heyecanı, mutluluğu gözlerinden okunuyor. İşte o da bizim için yetiyor.

"Ülkemizi bu anlamda büyütme adına yeni bir adım atacağız"

14 Mayıs'ta bu gururu daha yukarılara taşımak için güçlü bir sonuç alacaklarını kaydeden Kasapoğlu, şöyle konuştu: